Nba, All-Star Game: l'Est travolge l'Ovest e vince 211-186

NBA

A Indianapolis, per la prima volta nella storia un team supera i 200 punti: non bastano i 50 di Towns, Lillard eletto Mvp

© Getty Images L'Nba All-Star Game di Indianapolis si chiude con la sfida tra l'Est e l'Ovest, tornata al format classico con i giocatori a rappresentare le rispettive Conference. E il match resterà negli annali: finisce 211-186 per la squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo, che diventa la prima nella storia a realizzare più di 200 punti. Decisivi i 39 di Lillard (eletto Mvp), i 36 di Brown e i 32 di Haliburton, non bastano i 50 di Towns.

Un All-Star Game che l'Nba ricorderà a lungo: una settimana caratterizzata dalla sfida dall'arco tra Curry e Ionescu vinta da Steph, oltre che dai bis di Lillard e McClung nei contest del tiro da tre e nelle schiacciate. Ma, soprattutto, per la sfida tra Est ed Ovest, con le due Conference che tornano ad affrontarsi nel vecchio format e senza due capitani a scegliere i giocatori. Un match storico anche perché, per la prima volta, una delle due squadre realizza almeno 200 punti: è proprio l'Est, che si impone 211-186 sull'Ovest segnando almeno 51 punti in ogni quarto (53-47, 51-42, 56-47, 51-50). Altro dato che fa impressione è il numero di triple a segno: ben 186. Con questo dato, non possono balzare alla mente giocatori come Lillard: Dame chiude con 39 punti ed è il top scorer dell'Est, oltre che Mvp del match con 14/26 dal campo, 11/23 dall'arco e 6 assist, oltre a 3 rimbalzi. Decisivi anche Jalen Brown (36) e Haliburton (32), mentre sono 23 per il capitano Giannis Antetokounmpo. Tra le fila della squadra di LeBron James, invece, spiccano i 50 di Karl-Anthony Towns, mentre sono solo 8 per il capitano della Western Conference e 31 per Gilgeous-Alexander, con Curry che ne realizza 16 con 4 triple. Dopo la settimana dell'All-Star Game, l'Nba ripartirà con la Regular Season: si gioca nella notte tra giovedì e venerdì con 12 partite.