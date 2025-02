Trento, DG Nardelli: "In Italia si è sempre legati solo alla vittoria"

All'interno dell'edizione odierna de L'Adige si trovano diverse dichiarazioni rilasciate da Andrea Nardelli, Direttore Generale della Dolomiti Energia Trentino: "La struttura societaria - senza un proprietario, ma con un insieme di realtà economiche, il Cast con più di 110 aziende coinvolte, sociali, la Fondazione, e popolari, il Trust dei tifosi - è probabilmente unica in Italia. Tutto questo sì è avviato 15 anni fa, ma va ricordato che Aquila Basket nasce dalla fusione di due società locali. È nel DNA del club, il principio di collaborazione. Quando è andato via Salvatore Trainotti, non essendo io uomo di pallacanestro come lui, ho cercato di fare qualcosa di diverso, prendendo spunto da quello che succede all'estero. La chiave di tutto è far si che l'evento sportivo diventi un evento di intrattenimento a tutti gli effetti. Questo è quello che abbiamo cercato dì fare in questi tre anni: ì recenti 7 sold-out di fila, che. con la prossima sfida con Tortona, probabilmente saliranno a 8, e i numeri della Coppa Italia stanno dicendo che la strada è quella corretta. Alla Inalpi Arena la partita era, infatti, un evento nell'evento e ha fatto registrare un record di pubblico clamoroso. L'intrattenimento è sempre una parte sempre più fondamentale dello sport. La cosa più difficile è trasmettere questo modo di affrontare le cose visto che per mentalità in Italia si è legati sempre e soltanto alla vittoria. Nuovo palasport? Come budget, non possiamo diventare la squadra più forte d'Italia: possiamo però diventare l'evento/spettacolo partita fra i più belli in Italia. Questa considerazione è alla base della promessa progettuale con la quale abbiamo sollecitato l’amministrazione pubblica per la realizzazione del nuovo palasport. Un impianto che possa essere in grado di ospitare sport, concerti e manifestazioni d'alto profilo come è successo a Torino dove l'Inalpi Arena ha ospitato sì la Coppa Italia di basket, ma dove Sinner ha vinto le ATP Finals. Il PalaTrento non è più una struttura adeguata a un certo tipo di sport, anche se, grazie a interventi di Provincia, Comune e Asis i! palazzetto è diventato una casa più accogliente".