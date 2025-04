Napoli, Valli: "Varese è diventata una squadra molto più strutturata"

Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "In questa settimana abbiamo cercato di recuperare energie, morale ed un giocatore come Woldetensae che è e sarà molto utile in una partita di grandissima importanza come quella che affronteremo domani. Varese non solo ha cambiato l'allenatore, ma anche modificato il roster con l’arrivo di molti giocatori come Mitrou-Long, Anticevich ed Ethan Esposito. Varese è diventata una squadra molto più strutturata che non ha perso però la capacità di fare canestro in tante maniere con il miglior marcatore del campionato Hands, ed il miglior stoppatore Akobundu-Ehiogu un lungo molto atletico. È chiaro che questa sarà una partita che al di là delle qualità tecniche e tattiche di Varese, va vissuta sicuramente in chiave emotiva. Chi tra le due squadre manterrà la concentrazione per 40 minuti, soprattutto a livello difensivo, credo alla fine potrà risultare la vincitrice. Noi ci proveremo con la difesa, la squadra e soprattutto con l'impiego del sesto uomo in campo come il nostro pubblico, che deve farci da supporto come ha sempre fatto, in una partita che vale forse una buona parte del campionato."