Napoli, Valli: "In casa non possiamo concedere punti a nessuno"

Coach Giorgio Valli ha presentao la sfida con la Bertram, in cui Napoli proverà a risollevarsi dopo l'ultima sconfitta. "Affrontiamo Tortona, una squadra molto in forma che possiede un roster lungo e profondo, con tanti giocatori che partono dalla panchina, ma che potrebbero essere titolari in altre formazioni. Tortona è una squadra molto tattica ed è bravo coach De Raffaele a utilizzare diverse armi sia in attacco, dove possiede diversi giochi con molte soluzioni, che in difesa, dove riesce ad imbrigliare le carte dell'avversario. È comunque una squadra che andiamo ad affrontare con grande piglio. Dobbiamo considerare che in casa non possiamo assolutamente concedere punti più a nessuno e quindi, al di là delle caratteristiche dell'avversario, dobbiamo essere bravi a imporre la nostra voglia di vincere. In questo dovrà essere di grande aiuto il nostro pubblico e capire che in una situazione molto critica come la nostra, solo tutti insieme possiamo uscirne".