Napoli, Valli: "Giocare contro la Virtus Bologna è sempre complicato"

Dichiarazione di Giorgio Valli, coach S.S. Napoli Basket: "Giocare contro la Virtus Bologna è sempre complicato. Ha un roster lunghissimo che dispone soprattutto di una struttura fisica clamorosa. Sarà sicuramente una partita molto difficile anche perché affrontiamo questa gara in un momento molto delicato per noi. Saremo privi di Green, ma a maggior ragione vogliano dare una prova di compattezza soprattutto davanti ai nostri tifosi ed al nostro club. Dobbiamo fare un salto di qualità per cercare di disputare un finale di stagione importante. È chiaro che solo con la circolazione della palla veloce, accettando l'impatto fisico contro una squadra come la Virtus Bologna, ci potrà permettere di restare in partita".