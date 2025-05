Napoli, Valli: "Era la partita della vita, l'abbiamo vinta di squadra"

Il coach di Napoli esprime tutta la sua felicità per la vittoria che regala la salvezza agli azzurri. "Chiaramente per noi era la partita della vita e l'abbiamo centrata, con grande sforzo comune, di squadra. Abbiamo fatto una gran partita corale, in attacco e in difesa. Tenere una squadra con un potenziale clamoroso a queste percentuali è motivo d'orgoglio perché i ragazzi hanno capito, lungo tutta la stagione, ma in particolare questa sera che con la difesa si portano a casa i risultati. Abbiamo giocato bene anche in attacco, perché quando giochi bene in difesa hai più serenità. Devo dire che è una gioia immensa, pensando da dove siamo partiti. Devo ringraziare il club che mi ha permesso di lavorare in ottime condizioni, specialmente al Presidente Grassi e soprattutto ad Alessandro Dalla Salda che ha creduto in me e, credo e spero di aver ripagato la sua fiducia. Grazie a tutte le persone fantastiche che sono all'interno del club che mi hanno permesso di lavorare con grande serenità, anche a fronte di sconfitte ed a tutto il mio staff. Credo di aver fatto un piccolo regalo ad una città che merita tanto, perché a noi ha dato tanto entusiasmo. In tanti anni che alleno, non ho mai visto tifosi del genere".