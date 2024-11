Napoli, Valli: "Corsa e contropiede le armi principali di Trento"

Dichiarazione Giorgio Valli, coach della S.S. Napoli Basket: "Trento è sicuramente la squadra più in forma del campionato. Lo dice il suo record. È una formazione atipica che non possiede grossi centri. Incontreremo una squadra che fa della corsa e del contropiede l'arma principale. Inoltre hanno una grande serenità nel tiro da tre punti essendo in enorme fiducia. A tal riguardo bisogna fare i complimenti a Coach Galbiati che è riuscito a trasmette questa fiducia ai suoi giocatori. Sarà per noi importante riuscire a fermare il loro contropiede e predisporre una difesa che possa opporre resistenza ai loro tiri. Sono fortissimi nell'uno contro uno. Ci siamo preparati per questo e cercheremo di opporre una difesa di squadra a quelle che saranno le loro iniziative. Abbiamo lavorato bene, sono convinto che potremo fare una partita di sostanza, anche se la transizione di Trento è veramente molto efficace".