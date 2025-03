Napoli senza Woldetensae, Valli: "Siamo molto motivati"

Nel posticipo della nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A la S.S. Napoli Basket affronta i campioni d'Italia della EA7 Emporio Armani Milano. Non sarà della partita l’esterno Tomas Woldetensae che in settimana ha rimediato in allenamento una distorsione alla caviglia. Dichiarazione di Giorgio Valli, Coach S.S. Napoli Basket: "Domani sera incontriamo una squadra che ovviamente non ha bisogno di particolari presentazioni. Una formazione tra le prime 12 in Europa, che ha nel suo roster tanti giocatori di altissimo livello, e con gli italiani tutti nazionali. Sono guidati da un allenatore che fa dell'organizzazione e della solidità difensiva e offensiva un vero e proprio must. Noi siamo molto motivati perché giocare contro l'Olimpia Milano regala tantissimi stimoli. Inoltre abbiamo l'emergenza e l'urgenza di fare punti. Credo che tutti insieme con tanta umiltà, coesione e motivazione cercheremo di opporre e limitare il grande potenziale offensivo e fisico di Milano”.