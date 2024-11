Napoli: risoluzione con Zapalowski, c'è Bottiroli come assistant coach

La S.S. Napoli Basket annuncia di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'Assistant Coach Marek Zapalowski. Il Club desidera ringraziare Zapalowski per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza a Napoli. Contestualmente, la società comunica l’arrivo di Flavio Bottiroli come nuovo Assistant Coach, andando a completare lo staff tecnico guidato da Giorgio Valli, insieme a Francesco Cavaliere. Bottiroli approda a Napoli dopo l’esperienza nel campionato di Serie A ungherese, dove ha ricoperto il ruolo di Assistente presso l'Alba Fehérvár.