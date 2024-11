NAPOLI, MILICIC: "TRAPANI AL MOMENTO MIGLIOR SQUADRA IN ITALIA"

Queste le parole di Igor Milicic al termine della partita persa da Napoli contro Trapani: "Prima di tutto congratulazioni ai nostri avversari e coach Repesa, in questo momento sono probabilmente la migliore squadra in Italia. Noi abbiamo combattuto per 38 minuti giocando alla pari con loro e per questo sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, di come sono venuti qui a giocare, in un ambiente così caldo, con questi tifosi che aiutano davvero tanto la loro squadra. Credo che stasera si sia capito quanta differenza c'è tra l'avere e il non avere un giocatore come Pangos. Credo che con questa attenzione ed energia cambieremo le cose e saremo in grado di competere contro squadre così forti. Ora vogliamo dimenticare questa sconfitta e preparare la prossima gara in casa, che per noi sarà come una finale, così come tutte quelle che verranno da qui in avanti. Abbiamo enorme passione e siamo sicuri che con questa riusciremo a cambiare le cose e tornare a far felici i tifosi napoletani".