Napoli, una "rivoluzione Green": dall'americano arrivano punti ossigeno

Il ritmo e i numeri delle ultime due gare è da top, con una media ben superiore alla sue annate recenti. Nella sua seconda avventura italiana, ad esempio, ha realizzato 14 punti di media a partita con 2.7 assist e 2.0 rimbalzi. Le ultime due stagioni, invece, le ha trascorse tra Hapoel Holon, Buducnost e Unics Kazan con numeri da 13.2 punti in VTB League. Tradotto in poche parole: sta vivendo un grande momento. Arrivato a fine ottobre, c'è stato lo stop per l'infortunio al polpaccio della gamba destra. Il ritorno in campo, il tempo necessario per trovare il ritmo, e ora finalmente a mostrare il perché Napoli ha bisogno di lui per poter continuare a scalare la montagna salvezza.