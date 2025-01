La S.S. Napoli Basket, preso atto della volontà del giocatore di esercitare l'opzione prevista dal contratto di potersi trasferire in una società che partecipasse all'Eurolega (l'Asvel Villeurbanne, ndr), comunica di avere risolto consensualmente il contratto che legava il Club all’atleta ghanese Ben Bentil. La società azzurra ringrazia Bentil per l‘impegno profuso in questo periodo trascorso in azzurro e gli augura le migliori fortune per il suo futuro.