MERCATO

In mattinata la Stella Rossa ha ufficializzato la rescissione del contratto col playmaker americano, annunciando che si trasferirà all'Olimpia. Il giocatore è a Milano, la fumata bianca è attesa a ore. Debutto già domenica con Cremona?

© IPA Nonostante la mancata conferma di Ettore Messina nella conferenza stampa post Asvel di ieri sera ("Napier? Non ho notizie da darvi"), l'affare che riporterà il giocatore al Forum è ormai fatto. Napier si trova a Milano da ieri, mancano pochi dettagli per l'annuncio del suo ritorno all'Olimpia dopo l'esperienza della passata stagione.

Il comunicato emesso dalla Stella Rossa lascia poco spazio alle interpretazioni: "La Stella Rossa, al fine di evitare la pubblicazione di ulteriori speculazioni e numerose falsità (ce ne sono state molte nei giorni precedenti), ma anche al fine di tutelare l'integrità del nostro allenatore Mr. Yannis Sferopoulos, informa il pubblico di quanto segue: il giocatore Shabazz Napier ha richiesto il 18.12.2023 di lasciare il nostro club e ha informato l'allenatore Sferopoulos che a sua volta ha informato il pubblico in modo trasparente.

Poiché la politica del club è che chiunque non si consideri parte del club e non senta un senso di appartenenza alla squadra, non sarà costretto a far parte di qualcosa contro la sua volontà, la Stella Rossa ha raggiunto un risoluzione amichevole del contratto con Shabazz Napier, in cui è stata chiaramente inserita una clausola, secondo la quale il giocatore può giocare solo nel club italiano Olimpia Milano. La risoluzione reciproca è stata firmata mercoledì 20 dicembre 2023 a Belgrado con il consenso di entrambe le parti".

Ora manca solo l'annuncio da parte dell'EA7. In ogni caso Napier non potrebbe giocare domani contro il Panathinaikos perchè il mercato tra squadre di Eurolega aprirà solo al termine del girone di andata. Se fosse tesserato per tempo, invece, potrebbe già giocare nell'incontro di campionato di domenica all'ora di pranzo al Forum contro Cremona.