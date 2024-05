Tennis, Roland Garros: Alcaraz vola agli ottavi, Moutet sfiderà Sinner

ROLAND GARROS

Lo spagnolo batte Korda in tre set dopo 2h39' di gioco. Avanti anche il francese e Tsitsipas, che affronterà Arnaldi

© Getty Images La giornata del Roland Garros viene funestata dal maltempo e costringe a sospendere e rinviare a domani tre match (Shelton-Auger Aliassime, Dimitrov-Bergs e Hurkacz-Shapovalov), ma non causa problemi a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo e numero tre del seeding sconfigge Korda (27) col punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 e attenderà il suo sfidante. Avanti anche Tsitsipas (9), che sfiderà Matteo Arnaldi negli ottavi. Moutet, dopo aver sconfitto Ofner, affronterà Sinner.

TABELLONE MASCHILE

Nessun patema d'animo per Carlos Alcaraz (3), che comanda costantemente il gioco contro lo statunitense Sebastian Korda (27) e ha la meglio in tre set: 6-4, 7-6, 6-3 il punteggio finale dopo 2h39' di gioco. Lo spagnolo ha un solo ed unico momento d'appannamento, quando nel secondo set rischia di concedere la vittoria al rivale e prolungare il match, ma si risveglia definitivamente e la spunta al tiebreak (7-5). Per il resto, un'altra incoraggiante prestazione mostrando il suo gioco e il suo formidabile rovescio, apparentemente senza risentire del lungo stop. Alcaraz centra così gli ottavi e attende il suo rivale: la sfida tra Shelton (15) e Auger-Aliassime (21) è infatti una di quelle sospese (e rinviate a domani) per il maltempo che ha colpito i campi scoperti di questo Roland Garros. Stop anche tra Bergs e Dimitrov (10) sul punteggio di 6-3, 2-1 per il bulgaro e per la sfida tra Hurkacz (8) e Shapovalov: qui guidava il polacco con due set di vantaggio (6-3, 7-6, 2-1).

Dopo quasi due ore di sospensione, non ci sono stati sviluppi e l'organizzazione ha deciso di cancellare la programmazione all'aperto. Tra i match già completati e/o che si sono disputati al coperto, ecco le sfide che riguardano da lontano i tennisti italiani. Stefanos Tsitsipas (9) non ha problemi nel dominare contro il cinese Zhang Zhizhen: il greco, dopo la ritrovata serenità con Paula Badosa (domani giocheranno insieme in doppio misto), vince col punteggio di 6-3, 6-3, 6-1 e sfiderà Matteo Arnaldi. L'azzurro è infatti la sorpresa degli ottavi, dopo aver eliminato Rublev (6). Scopre il suo sfidante anche Jannik Sinner, che affronterà il padrone di casa Moutet: quest'ultimo ha sconfitto in quattro set e in rimonta l'austriaco Ofner (3-6, 6-4, 6-4, 6-1).

TABELLONE FEMMINILE

Prosegue il percorso di Iga Świątek, numero uno al mondo e del seeding che ha la meglio agevolmente sulla ceca Bouzkova: 6-4, 6-2 il punteggio che vale il passaggio del turno dopo 1h33' di gioco. La sua sfidante negli ottavi sarà la russa Anastasija Potapova, che ha eliminato la cinese Xang Xinyu dopo tre set (7-5, 6-7, 6-4). Sfiderà la nostra Elisabetta Cocciaretto, invece, l'altra grande favorita del torneo: Coco Gauff (3) ha agevolmente la meglio sull'ucraina Yastremska (30) col punteggio di 6-2, 6-4. Passaggio del turno anche per Ons Jabeur (8), che supera Fernandez (31) e sfiderà la sorprendente danese Tauson. Prosegue infine il sogno della qualificata Danilovic, che elimina anche Vekic (0-6, 7-5, 7-6) e si regala la sfida a Marketa Vondrousova (5) nel turno successivo: la vincitrice di Wimbledon ha infatti sconfitto la francese Paquet (6-1, 6-3).