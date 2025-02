Milano, i 25 liberi di Mirotic record per una Final Eight

Riportiamo la statistica fornita da Legabasket: "Nikola Mirotic diventa il giocatore con più tiri liberi realizzati (25) in una Final Eight. Per l’ala di Milano sono stati 4 nella gara dei quarti contro Bologna, 7 nella semifinale contro Brescia e 14 nella finale persa contro Trento. Superato il record precedente di Adrian Banks che ne aveva realizzati 24 nell’edizione 2020 quando vestiva la maglia di Brindisi. I 14 liberi segnati da Miirotic nella finale sono la seconda miglior prestazione in Final Eight; in testa c'è proprio Banks con i 15 segnati nella finale (persa contro Venezia) dell’edizione 2020. Sia Mirotic che Banks nelle loro due migliori prestazioni hanno segnato il 100% dei tiri liberi a disposizione".