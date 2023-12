Milano senza playmaker: si ferma Lo, resta Flaccadori. E Mirotic...

VERSO BARCELLONA

Brutta tegola per Ettore Messina che perde il play tedesco per almeno 3 settimane: con Pangos fuori rosa e Baron sempre ai box sarà emergenza esterni a Barcellona. Intanto per il montenegrino confermati tempi lunghi per il recupero

© IPA Neanche il tempo di festeggiare (con moderazione, vista la situazione) la vittoria contro la Virtus Bologna in campionato che il barometro dell'umore in casa Olimpia Milano torna verso il nero più cupo. Nell'allenamento di ieri Maodo Lo ha accusato un problema muscolare all'adduttore breve della coscia sinistra: l'ex Alba Berlino verrà rivalutato tra 3 settimane. Salterà quindi sicuramente le gare con Barcellona, Asvel, Panathinaikos, Baskonia e Olympiakos in Eurolega e contro Varese, Cremona e Brescia in campionato. Nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare il 5 gennaio nella gara casalinga contro il Bayern Monaco.

Un problema non da poco per Ettore Messina che da un mese e mezzo ha deciso di rinunciare a Kevin Pangos, il playmaker titolare nei disegni estivi, per lo scarso rendimento del canadese che sembra a un passo dal passaggio al Valencia (manca l'accordo per l'uscita dal contratto con Milano, non quello con gli spagnoli). Con l'infortunio di Lo, l'Olimpia si ritrova coi soli Flaccadori e (l'adattato) Hall a dividersi i compiti in regia: impensabile affrontare una serie di partite decisive, soprattutto in Europa, solo con loro due.

© IPA

Per questo molto probabilmente l'Olimpia dovrà(se non due) per tentare di non allontanarsi ulteriormente dalla zona play-in. Chissà che Messina non faccia un nuovo tentativo per firmare il talentuoso spagnolo, 19 enne playmaker che sta incantando in Eurocup con Ulm (11 punti e quasi 6 assist a partita), che ha però un buyout consistente ed è in odore di NBA.

© IPA

Il montenegrino, fermo per il riacutizzarsi della tendinopatia che lo tenne fermo per mesi lo scorso anno, è stato sottoposto a indagini strumentali e consulti specialistici. In accordo col club, ha intrapreso un percorso di riabilitazione di 6 settimane. Le sue condizioni saranno quindi rivalutate a fine gennaio., la data (ottimistica) per il suo rientro potrebbe essere il 2 febbraio contro l'Efes. Una vera mazzata per l'Olimpia.