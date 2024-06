Milano saluta Poeta: sarà l'allenatore di Brescia

L'ANNUNCIO

L'Olimpia ufficializza la separazione dell'assistant coach di Messina. Manca solo l'annuncio della Germani, ma è tutto fatto

© IPA Giuseppe Poeta è il nuovo allenatore di Brescia, probabilmente già in giornata arriverà l'ufficialità. Intanto l'EA7 lo ha salutato così: "L’Olimpia Milano ringrazia Peppe Poeta per i suoi due anni trascorsi insieme, durante i quali ha contribuito alla conquista di due scudetti, e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro personale e professionale".

Poeta è anche nello staff di Gianmarco Pozzecco in Nazionale. E dal ritiro di Folgaria il ct azzurro, sulle colonne di BresciaOggi, ha così commentato la scelta di Brescia di puntare sul suo assistente: "Cosa può portare a Brescia? Una conoscenza della pallacanestro di altissimo livello e una capacità analitica che io non avevo quando ho smesso. È avanti a me, è pronto: quando ho smesso non avevo la stessa conoscenza cestistica che aveva lui. Un azzardo? Noi ex giocatori non abbiamo bisogno di fare una gavetta lunghissima. Credo che Peppe sia l’allenatore giusto al momento giusto per Brescia. Dovrà entusiasmarsi, anche se l’entusiasmo a lui non manca. Faccio i complimenti a Mauro Ferrari: la sua è stata una scelta non facile ma giusta".