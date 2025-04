Milano ritrova Shields e Bolmaro, Fioretti: "Serve una gara fisica"

Milano pronta al match contro Tortona: rientreranno con minutaggio limitato Leandro Bolmaro – con maschera protettiva – e Shavon Shields. Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Dovremo giocare una partita molto fisica per non concedere seconde opportunità di tiro ad una squadra come Tortona che fa dei rimbalzi d’attacco la sua prima grande caratteristica. Sarà poi necessario difendere bene il loro pick and roll eseguito attraverso un buon mix di lunghi ed esterni dotato di talento e tiro come Tommy Baldasso. In attacco sappiamo di dover attaccare difese aggressive e tattiche in modo intelligente e deciso”.