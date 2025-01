Milano: per Mirotic career high di punti da quando è all'Olimpia

Con i 33 punti segnati in 27 minuti Nikola Mirotic realizza la miglior prestazione stagionale per un giocatore di Milano e ritocca il proprio "high" in Serie A, migliorando i 30 punti firmati in Gara 4 contro Bologna nelle scorse LBA Finals. Proprio in quel match, Mirotic aveva subito 12 falli e segnato 16 tiri liberi su 18, suo record personale. Contro Reggio Emilia, invece, i liberi segnati sono stati 15 su 16 tentativi con 8 falli subiti. In totale Milano ne ha tirati 43 di cui 37 realizzati, entrambi record in questo campionato.