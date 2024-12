Milano, Messina: "Zero energie mentali e poche energie fisiche"

Così Coach Ettore Messina ha commentato la partita con Tortona: “Siamo andati in campo con zero energie mentali e poche energie fisiche, mentre Tortona era pronta e ha tirato con percentuali altissime soprattutto da tre punti. Il primo tempo ovviamente è stato molto mediocre come hanno visto tutti. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione importante, non solo mentale ma anche tecnica perché abbiamo fatto tante cose buone. Purtroppo il divario era troppo grande e alla fine ci siamo dati la possibilità di vincere la partita ma eravamo di nuovo a secco. Sarebbe stata una grande rimonta, ma questa è una partita che conferma quanto sia difficile – si vede anche in altri campionati – quanto sia complicato giocare con così poco tempo dalla partita di EuroLeague. Qualche volta abbiamo cercato di rinviare le gare al lunedì. Questa volta non c’era questa possibilità perché mercoledì giocheremo ancora qui, e l’abbiamo pagata. Ci teniamo i buoni minuti di Freddie Gillespie e ci prepariamo alla gara con la Stella Rossa”.