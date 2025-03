Milano, Messina: "Vittoria molto importante contro un'avversaria eccellente"

Il coach dell'Armani commenta la vittoria per 89-87 contro Trento e si focalizza sugli aspetti da migliorare. "Una vittoria per noi molto importante, contro una squadra eccellente come ha dimostrato di essere Trento anche oggi. Tutte le volte sono tornati vicino, addirittura a un certo punto sono andati avanti. Avevamo Mirotic che aveva un limite di 15 minuti, siamo riusciti a non sfiorarlo. Con Shields dovevamo stare attento ai minuti, ma i ragazzi si sono dati da fare. Su quaranta minuti di partita, almeno trenta li abbiamo giocati molto bene. Poi abbiamo sempre dei momenti nei quali facciamo delle cose da squadra cadetti. Due palle perse, due mancati rientri in difesa, due forzature. Con pazienza dobbiamo cercare di migliorare ogni giorno. Anche oggi quasi 90 punti, ma due o tre momenti in cui gli abbiamo permesso di tornare in partita. Ci lavoriamo tutti, ci lavorano tutti con grande applicazione. Sono sicuro che prima o dopo le cose diventeranno più costanti".