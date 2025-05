Milano, Messina: "Trento ha meritato, torniamo a Milano con l'obiettivo minimo"

Il coach dell'EA7 analizza il ko in Gara 2 della serie con Trento, che adesso si sposta al Forum. "Trento ha vinto solo all’ultimo tiro, sulla sirena, ma ha giocato una buonissima partita, ha vinto con merito. Anche noi avevamo avuto dei meriti rimontando e guadagnando la possibilità di vincerla ma non ci siamo riusciti. Torniamo a Milano 1-1 che era l’obiettivo minimo. Credo che nel secondo tempo la squadra abbia attaccato un po’ meglio, ha controllato di più i rimbalzi difensivi cosa che nel primo tempo non avevamo fatto bene. Ci sono stati momenti di frenesia e momenti di calma, dovremo estendere i minuti in cui muoviamo la palla velocemente e magari finire meglio al ferro. La prova di Flaccadori è molto importante. Questo darà tranquillità a Mannion che ha bisogno di ritrovare fiducia".