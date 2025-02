Milano, Messina: "Terzo quarto eccellente ha spaccato la partita"

Questa l'analisi di Ettore Messina dopo la netta vittoria su Varese: "Abbiamo giocato una buona partita, siamo riusciti a rimettere in movimento i ragazzi che erano stato infortunati. Anche se è venuto a mancare Bolmaro all'ultimo momento perché aveva un affaticamento muscolare e non volevamo correre dei rischi. La partita è stata a ritmo alto, abbiamo fatto un terzo quarto eccellente che l'ha spaccata definitivamente. Sono molto contento, nessuno si è fatto male, abbiamo giocato bene. Adesso abbiamo una settimana importante che cercheremo di prendere partita per partita".