MILANO, MESSINA: "SUPERFICIALI COME NELLE ALTRE RIMONTE SUBITE"

Così coach Ettore Messina ha commentato la partita di Berlino: “Complimenti all’Alba Berlino. E’ stata sotto praticamente per tutta la partita ma ha continuato a competere e quando ha acciuffato il supplementare aveva l’inerzia dalla propria e l’ha sfruttata. Noi abbiamo sprecato le due vittorie precedenti, soprattutto la bella vittoria conquistata contro il Real Madrid la scorsa settimana, giocando un orribile secondo tempo. Difesa scadente e palle perse ci sono costate la partita. La nostra superficialità, nel secondo tempo soprattutto, è difficile da accettare. A questo punto, dobbiamo probabilmente accettare che soprattutto alcuni giocatori, importanti in questa squadra, siano superficiali. Abbiamo perso quattro palloni su passaggi d’ingresso. Tutte le rimonte che abbiamo subito in questa stagione sono state frutto di superficialità. Dobbiamo continuare a lavorare, a spingere, a essere sempre più esigenti. Non c’è altro modo per venirne fuori”.