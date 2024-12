Milano, Messina: "Sono preoccupato per la classifica"

Così coach Ettore Messina dopo la sconfitta di Milano a Masnago: "Peccato, perché alla fine avevamo avuto la possibilità di giocarcela, ma Varese ha vinto con merito, gli faccio i complimenti. Noi abbiamo giocato un primo tempo scadente e un secondo tempo migliore quando siamo tornati all’assetto con Zach LeDay da 5 e poi giocando anche con quattro esterni. Abbiamo rimontato ma negli ultimi tre possessi, salvo la tripla di Brooks, abbiamo fatto solo confusione. Sono ovviamente preoccupato per la classifica, ma è così tutti gli anni: entrare tra le prime otto non è mai semplice e noi abbiamo questo problema di vincere in campionato anche quando abbiamo giocato il venerdì in EuroLeague, in trasferta. Dobbiamo trovare il modo di superarlo e i nostri giocatori devono capire che per farlo bisogna allacciarsi le scarpe e vincere le partite a prescindere dalle condizioni. Per questo avremmo bisogno di avere un apporto da parte di tutti e invece da qualche tempo soffriamo di amnesie da questo punto di vista che stiamo pagando a caro prezzo. Se non supereremo questo problema, non faremo la Coppa Italia. Bisogna che tutti ne siano consapevoli”: