Milano, Messina: "Che bello tornare a Treviso, sarà una gara complessa"

Intervistato da Silvano Focarelli sulla “Tribuna di Treviso”, coach Ettore Messina ha raccontato delle sue emozioni in occasioni del ritorno di domenica al PalaVerde: “Purtroppo, al di là della pallacanestro, è da un po' di tempo che non riesco a venire a Treviso, città e ambiente ai quali sono davvero molto affezionato”. Messina fa anche un punto sulla stagione dell’EA7 Emporio Armani: “In verità ne abbiamo passate di tutti i colori, a partire dal fatto che non abbiamo mai potuto disporre di Josh Nebo, nostro centro titolare ed elemento fondamentale. In Eurolega, competizione durissima, siamo 9-9 pur con molti esordienti. Abbiamo disputato qualche partita bellissima, qualcuna sfortunata come l'ultima e qualcuna brutta. Per quanto riguarda il campionato, le 5 sconfitte sono arrivate dopo che avevamo giocato in Coppa appena due sere prima”. Messina fa anche un’analisi dell’avversaria di domenica: “Squadra dal grande potenziale offensivo che, come tutte quelle di Vitucci, gioca con bella fluidità e molta serenità nel liberare i giocatori al tiro. Da notare che Mascolo è cresciuto molto e sta spostando parecchio gli equilibri: credo che per noi sarà una serata complessa, anche se abbiamo le carte in regola per vincere”.