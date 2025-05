Uno degli ex della serie presenta gara 3 tra Milano e Trento, la prima da giocare al Forum. "È una serie dura contro una squadra forte, che ha giocato bene per tutto l’anno e si vede che gioca convinta di poter arrivare fino in fondo. Ma lo siamo anche noi. Per quanto mi riguarda, il mio approccio è sempre stato quello di farmi trovare pronto che è poi l’atteggiamento che cerchiamo di avere tutti".