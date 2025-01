Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Pistoia sta ancora cercando la sua chimica di squadra ma siamo anche consapevoli di andare a giocare in uno dei campi più caldi d’Italia, in cui ogni possesso sarà fondamentale per impedire ai loro esterni di accendersi e per limitare la versatilità dei loro lunghi. Avendo appena cambiato allenatore ci aspettiamo anche, come spesso succede in questi casi, un aumento di aggressività”.