Altro stop in casa Olimpia. Dopo gli infortuni di Mirotic e Gillespie nel match contro il Fenerbahce, si è fermato in allenamento Neno Dimitrijevic. Il play macedone ha subito un infortunio al braccio e, a meno di sorprese, non sarà a disposizione di Ettore Messina nella gara di domani al Forum con Treviso.