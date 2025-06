Brooks carica Milano: "Playoff durissimi, ora due gare decisive in casa"

Armoni ha sempre cercato di crescere ogni giorno: “Cerco di essere forte mentalmente, stabile e di non cambiare il mio obiettivo, che è quello di fare un pochino meglio ogni giorno, anche se certi momenti quest'anno sono stati diffìcili per tutta la squadra. Ma non devi perdere la fiducia nel lavoro fatto fin dall'estate. Beppe Mangone ha svolto una parte importante nei miei miglioramenti in attacco e in difesa, poi in spogliatoio tutti i compagni mi hanno sostenuto e dato dei consigli. Soprattutto sul come essere importante per la squadra e il successo a prescindere dall'efficacia del mio tiro. Io ho cercato di prepararmi, prima di venire in Europa, ho guardato le partite ma, in realtà, il vostro basket è davvero diverso a quello a cui ero abituato: il ritmo è più lento, hai meno spazio per attaccare, c'è molta fisicità sul lato della palla e devi leggere come uscirne”.