Treviso, pres. Contento: "Strutture? Chiedo ai Comuni di aiutarci"

Intervenuto allo Sport Business Forum 2025 al fianco di Paul Matiasic (pres. Trieste) e Federico Casarin (pres. Venezia), il capo della dirigenza trevigiana ha parlato delle strutture nel mondo della pallacanestro italiana: "Lo sport è un aggregatore e uno strumento educativo. Avere strutture adeguate in cui praticarlo è fondamentale per poter confermare i progetti esistenti. In passato siamo stati costretti a rifiutare delle iscrizioni al settore giovanile per mancanza di palestre. Ecco perché chiedo ai Comuni di aiutarci, in forza proprio di quel ruolo speciale che le società sportive giocano su un territorio vasto, industrializzato e appassionato quale il Nordest".