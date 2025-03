Ettore Messina su TJ Shorts: "Mi impressiona la sua personalità"

Interrogato in conferenza stampa sul play di Paris Basketball, Ettore Messina (coach EA7 Emporio Armani Milano, sconfitta 92-79 proprio sul campo dei francesi) si è così espresso: "TJ Shorts ha dominato la partita. Mi impressiona la sua personalità: vederlo anche da avversario è un piacere. Ha questo cambio di passo, di direzione, che è difficile da contenere e poi prende sempre le decisioni giuste. Persino in difesa fatichi ad attaccarlo perché è estremamente veloce e forte fisicamente. A Parigi sono bravi ad aver costruito un sistema che si adatta rapidamente quando provi ad attaccarlo in post basso".