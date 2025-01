Messina: "Ottimo secondo tempo, mi dispiace moltissimo per l'infortunio di Flaccadori"

Dopo la vittoria in Eurolega contro la bestia nera Alba Berlino, Ettore Messina ha espresso soddisfazione per il risultato e dispiacere per l'ennesimo infortunio. "Abbiamo il massimo rispetto per l’Alba e oggi abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, aumentando l’intensità della difesa. Limitando le palle perse, giocando con energia e muovendo bene la palla. Nel primo tempo avevamo giocato bene in attacco, ma avevamo perso troppi palloni e concesso otto punti a rimbalzo offensivo. Una buona vittoria, ci prepariamo per giovedì. Oggi abbiamo perso un giocatore che ci stava dando moltissimo, speriamo torni presto. Mi spiace moltissimo. Su Nebo sapremo qualcosa tra due mesi, ora il mio grande obiettivo è recuperare Flaccadori, Causeur e Diop il prima possibile perché sono fondamentali. Nel frattempo, Gillespie sta crescendo, ci sta dando una consistenza difensiva importante. Oggi averlo portato a 20 minuti ci ha permesso di tenere LeDay e Mirotic sotto i 25 minuti".