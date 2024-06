Il messaggio di Melli: "Milano ti amo e ti amerò per sempre"

L'ADDIO

L'ex capitano affida ai social le prime parole dopo l'annuncio della separazione con l'EA7: "Un grazie speciale ai miei compagni"

© IPA Nicolò Melli saluta Milano e si prepara per una nuova avventura (Fenerbahce? Partizan Belgrado?). Lo fa con un post su Instagram, nel quale dedica un pensiero speciale ai compagni di viaggio degli ultimi tre anni. Dalla proprietà allo staff tecnico (senza espliciti riferimenti a coach Ettore Messina), dai tifosi ai compagni di squadra.

"Olimpia Milano, è stato un onore vestire di nuovo i tuoi colori ed essere il capitano dello scudetto della terza stella.

Vorrei dedicare un grazie speciale alla proprietà, alla dirigenza, ai ragazzi e le ragazze dell’ufficio, allo staff tecnico, allo staff medico, al performance team e ai tifosi.

Il grazie più sentito, però, va ai miei compagni di squadra per i quali e con i quali ho vissuto intensamente questi anni.

È stato un privilegio per me condividere con tutti voi lo spogliatoio e sono contento che ognuno di voi, in questi tre anni, si possa definire “campione d’Italia”.

Milano, ti amo e ti amerò per sempre!

In bocca al lupo".