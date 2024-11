MELLI E ITALBASKET: "TORNARE A REGGIO È SPECIALE"

Seguendo gli incontri avuti nella giornata di ieri tra scuole e librerie nella sua città natale, La Gazzetta di Reggio ha intercettato alcune dichiarazioni di Nicolò Melli sugli imminenti impegni con Italbasket: "Per me tornare a Reggio (Italia-Islanda si giocherà lunedì 25 al PalaBigi, nda) è speciale, non appena ho saputo che la Nazionale sarebbe tornata dopo 24 anni ho voluto esserci a tutti i costi. Speriamo di vincere. Chiuderò a Reggio Emilia la mia carriera? Ho ancora qualche anno davanti, chissà...".