Venezia, McGruder: "Siamo un gruppo ricco di giocatori competitivi"

La sezione sportiva del Corriere di Verona ospita oggi una lunga intervista a Rodney McGruder. L'ala della Reyer Venezia ha fotografato così lo stato di forma degli orogranata, reduci da 4 vittorie consecutive in campionato: "La nostra crescita come squadra dipende molto da come ci alleniamo in palestra, il nostro lavoro in allenamento è di alto livello, ho compagni che portano grande mentalità e concentrazione. Siamo un gruppo unito e ricco di giocatori competitivi, che durante la settimana fanno anche lavoro extra. Guardando al futuro, mi auguro che la squadra possa continuare a essere solida e consistente. Basta vedere quante partite siamo riusciti a vincere o siamo andati vicino alla vittoria in rimonta. Credo che il successo di Sassari fotografi benissimo chi siamo come squadra. Iniziamo una settimana molto importante, allenamenti da sfruttare nel miglior modo possibile: ci aspetta una partita complicata contro Reggio Emilia. Ricordo il match d'andata, una gara giocata punto a punto e alla fine vinse la UnaHotels. Studieremo la squadra di Priftis, come Reggio Emilia studierà noi. Prepareremo come di consueto la partita insieme allo staff tecnico e poi dovremo eseguire in campo un game plan: se lavoreremo bene in settimana, avremo più possibilità di espugnare il PalaBigi".