Trieste McDermott: "Coach Christian mi aiuterà a ritrovarmi"

Sul sito della Pallacenstro Trieste, Sean McDermott ha raccontato le prime sensazioni da giocatore biancorosso - superate nella giornata di ieri le visite mediche -, al ritorno in Italia (Openjobmetis Varese, 2023/24) dopo l'esperienza al Pinar Karsiyaka: "Ho scelto Trieste perché durante i contatti che abbiamo avuto ho capito che è una squadra molto unita con un’atmosfera familiare; tutto questo l’ha resa una decisione facile. Ho seguito il campionato italiano, anche se ero più concentrato su quello che stavo giocando in Turchia. Ora che sono tornato mi rimetterò in pari molto velocemente, ma credo che con la squadra che abbiamo tutto sia possibile. Non conosco nessun giocatore di persona ancora, ma alcuni si sono fatti sentire per telefono: penso sia molto speciale il fatto che abbiano usato il loro tempo libero per contattarmi in anticipo. Il gruppo mi sembra ottimo, vanno d’accordo e adorano giocare insieme: sono sicuro che mi integrerò e mi sentirò subito a mio agio. Ho parlato con tante persone: coach e GM in primis, ma anche Colbey (Ross), Jeff (Brooks) e altri compagni mi hanno scritto per farmi sapere che sarebbero stati a disposizione quando sarei arrivato in città. Sono convinto che lo stile di gioco di Coach Christian mi aiuterà a ritrovarmi: il suo approccio concede la libertà di esprimersi ai giocatori in campo. In più c’è il lavoro individuale, che a volte è stato trascurato soprattutto in Turchia, mentre qui già abbiamo parlato di aspetti su cui posso lavorare e migliorare individualmente. Sono prontissimo fisicamente: in Turchia giocavo tanti minuti, a livello atletico sono in forma. Devo solo ritrovare fiducia per tornare sui miei livelli della passata stagione".