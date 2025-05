Fener, McCollum: "Jasikevicius mi ha portato qui, ci ha creduto"

Intervistato al termine della vittoria del Fenerbahce sul Panathinaikos nella prima semifinale della Final 4 di Abu Dhabi, Errick McCollum ha commentato così la sua miglior prestazione in Eurolega: "Avevo pazienza, non volevo avere fretta. Nella seconda metà mi sono reso conto che sono entrato nel pitturato così tante volte e ho creato dove sarebbero rimasti e poi avrei potuto attaccare. L'allenatore si è fidato di me, mi ha dato l'opportunità e ogni volta che succede questo devi premiarlo con una bella giocata. Mio fratello CJ? È bello che sia qui. È il mio migliore amico, insieme a mia moglie. A causa delle nostre carriere non potevamo essere fisicamente presenti l'uno per l'altro, ma lo siamo sempre spiritualmente. Sia attraverso chiamate che consigli. Essere qui è bello. La mia carriera (37 anni per la guardia dell'Ohio)? È una benedizione. Quando le cose accadono nella tua carriera, non puoi vedere dove ti porteranno. Sono successe alcune cose nella prima squadra, sono in una brutta situazione finanziaria. Ho dovuto adattarmi, andare avanti. Il Fenerbahce mi ha dato l'opportunità di giocare a questo livello. Saras mi ha portato qui, mi ha creduto. Devo credere in me stesso. Se Saras crede in te con quello che ha realizzato, sei stupido a non credere in te stesso".