Capitan Librizzi prolunga: "Orgoglioso e felice, Varese è casa mia"

"Siamo davvero entusiasti di aver firmato questo prolungamento con Matteo che, dunque, resterà qui a Varese per tanto tempo ancora. Non è solo un eccellente giocatore di basket, ma anche una persona che rappresenta al meglio la nostra organizzazione. Cresciuto nella nostra società, passando dal Settore Giovanile alla Serie A, ha dimostrato di potersi esprimere a tutti i livelli. Siamo contenti di continuare a portare avanti il nostro programma con Matteo come capitano. Vogliamo ringraziare lui e i suoi rappresentanti per la collaborazione dimostrata in questo processo".