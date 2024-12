Il Piccolo riporta come, in vista di Trieste-Brescia dell'Immacolata e di Virtus-Trieste (domenica 15, ore 19), ci si attende l'arrivo nella città giuliana del presidente Paul Matiasic. La presenza del patron non cancellerà automaticamente i problemi di infortuni della squadra di Christian - non è ancora definito il ritorno di Ross, Brown e Reyes -, ma vuole dare un segnale di vicinanza al gruppo dopo 3 sconfitte consecutive in LBA.