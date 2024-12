Varese, Mandole: "Città in simbiosi con la pallacanestro"

Raggiunto dalle domande del Corriere dello Sport, Herman Mandole (coach Openjobmetis Varese) ha approfondito il suo modo di vivere gli elogi e le critiche: "La vittoria regala tranquillità, la sconfitta alza la tensione. Lionel Messi, non uno qualunque, alla terza finale persa con l'Argentina disse di non voler essere più convocato, tanta era l'amarezza. Non leggo i giornali e mi tengo lontano dai social network: sono un professionista e non mi lascio impressionare. Alleno in una città che vive in simbiosi con la sua squadra di pallacanestro. Quando accompagno mio figlio all'asilo, se abbiamo vinto è un susseguirsi di abbracci e complimenti, se abbiamo perso mi guardano un po' di traverso. Mi piacerebbe essere, in quei momenti, solo un papà".