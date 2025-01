Varese, Mandole: "Possibile che ci sia rabbia e paura in squadra"

La dura sconfitta maturata nel derby con Brescia (77-118) si riflette anche nelle dichiarazioni post partita, riportate da VareseNews, di Herman Mandole (coach Openjobmetis Varese): "La partita di oggi non rappresenta il modo in cui vogliamo giocare. Vogliamo più energia dalla squadra e dalla società. Affrontare le prossime partite sarà difficile, è nostra responsabilità trovare un nuovo modo di giocare. Non mi sento abbandonato dalla squadra. Brescia ci ha dato un pugno nel primo quarto e non siamo più riusciti a reagire. Dopo le ultime 3 vittorie, dobbiamo aprire gli occhi e tornare a essere più uniti. È possibile che ci sia rabbia e paura in squadra. La nostra posizione in classifica e la condizione della squadra non sono così gravi. L’unico modo di uscire da questa situazione è correre più veloce e ritrovare la concentrazione. Dimissioni o esonero? Non è il momento per questa domanda. Potevo capirla quando abbiamo perso di 18 a Cremona. Eravamo ultimi. Ora siamo 11esimi. Mi sembra che non sia una domanda da fare oggi. Alla fine mi fa male perdere così, non mi piace, sicuramente la settimana sarà più difficile della scorsa. Ma la classifica non è com'era dopo Cremona".