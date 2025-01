Real Madrid, il colpo dell'estate 2025 è Théo Maledon

Come anticipato nei giorni scorsi da Eurodevotion e confermato oggi da encestando, il Real Madrid avrebbe già trovato un accordo con la guardia dell'ASVEL per la prossima sessione estiva. Il francese dovrebbe firmare un contratto pluriennale con una clausola di uscita per l'NBA abbastanza cospicua, anche se di cifre e durata non si hanno ancora informazioni chiare. Maledon, impegnato stasera contro l'EA7 Emporio Armani Milano (ore 20), è reduce dal riconoscimento di MVP del mese di Eurolega, grazie anche ai 23 punti e 7 rimbalzi nella vittoria proprio contro i Blancos del 3 dicembre.