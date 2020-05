"Mai usato la lavagnetta nel timeout"

LA RUBRICA DEL COACH

Potremmo titolare così "il potere della lingua e la comunicazione con i miei giocatori". E', in sintesi questo il racconto che oggi ci regala coach Dan Peterson per la sua rubrica imperdibile. "Quando sono arrivato in Italia, era il 1973 ed ero a Bologna, erano tutti giocatori italiani e un solo straniero e io comunicavo in italiano con loro. Quando, invece, ho ripreso in mano l'Olimpia Milano mi è successo il contrario perché i giocatori italiani erano pochi". Altro argomento la lavagnetta nel timeout: "Ecco, quella non l'ho mai usata. Preferivo guardare in faccia i miei giocatori".