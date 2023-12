Basket, Magro e Della Valle raccontano Brescia: "Scudetto? Sogniamo in grande"

LE INTERVISTE ESCLUSIVE

Con il tecnico e il capitano della Germani andiamo alla scoperta della squadra che sta comandando il campionato di basket

In testa alla Serie A di basket c'è una realtà nuova, diversa dalle solite Olimpia Milano o Virtus Bologna. È la Germani Brescia che un passo alla volta, con la forza dell’ambizione e della programmazione, si è creata la licenza di sognare in grande. Ne abbiamo parlato con due protagonisti, il coach Alessandro Magro e il capitano Amedeo Della Valle.

"Credo che uno degli ingredienti principali di questa squadra sia la volontà da parte dei miei giocatori di fare un passo tutti l'uno verso l’altro - dice Magro -, la voglia di sacrificarsi e di condividere un obiettivo comune. Gran parte di questo successo è la loro disponibilità al lavoro e al raggiungimento di un obiettivo comune". Della Valle, invece, spiega quale è la caratteristica più importante di questa Germani: "La nostra più grande qualità credo che sia lo stare insieme, l’aiutarci, soprattutto sia in attacco che in difesa, penso che questo ci dia più leggerezza quando facciamo le cose e quindi siamo bravi a farlo e a giocare il nostro basket".

La migliore squadra in attacco per media punti, la migliore squadra in difesa per canestri concessi. Sono i numeri che consentono alla Germani Brescia di sognare lo scudetto andando oltre i pronostici. Come nello scorso anno, quando vinse una storica Coppa Italia: "Sicuramente abbiamo costruito una squadra che ha come obiettivo la volontà di competere - spiega Magro -, sarebbe bello provare a difendere la Coppa Italia a Torino e siamo felici di aver guadagnato la possibilità di giocarla ancora. Poi provare a lavorare quotidianamente per essere competitivi anche con squadra più attrezzate di noi". "Un inizio così? Mah, mi aspettavo non lo so - dice Della Valle -, sicuramente ci speravo e ci credevamo perché siamo partiti subito molto carichi, in questo momento stiamo facendo bene, dobbiamo cercare adesso di continuare così perché questo è lo step più grande".

Capitolo scudetto: sogno a obiettivo reale? "Mah, penso che rimanga un sogno perché così deve essere un sogno di tutti - secondo Amedeo Della Valle -, un sogno può diventare un obiettivo, ma adesso è troppo presto nel campionato dobbiamo continuare a giocare così e a tenerci nei piani alti della classifica". "Adesso ci godiamo per questa settimana la vetta in solitaria - dice Alessandro Magro -, quello che vogliamo fare è provare a mantenere questi standard, dobbiamo farlo però pensando partita dopo partita, dobbiamo essere assolutamente umili, credere nel lavoro che stiamo facendo e poi, come sempre nelle belle storie un po’ di fortuna e un pizzico di follia, sognare è gratis ed è bello sognare in grande".