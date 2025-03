LBA, possibile introduzione di Play-in e Playout

Stando a quanto riportato da La Prealpina, la commissione per le riforme (istituita dopo l'ultimo incontro tra le società di LegaBasket, avvenuto a Milano qualche giorno fa senza la presenza del presidente Gandini) starebbe valutando alcune modifiche al format della competizione. Confermando 16 squadre nel massimo campionato, 8 delle quali a giocarsi lo scudetto tramite serie Playoff e 2 retrocesse, i cambiamenti potrebbero essere relativi a Play-In e Playout. I primi sarebbero in linea con la novità già presente in NBA ed Eurolega (seminfinali e finale in partita secca tra la 7° e la 10° classificata per staccare gli ultimi 2 biglietti per i Playoff); i secondi prevederebbero due serie al meglio delle 5 per determinare la seconda retrocessa, anche se non è chiaro quali squadre sarebbero coinvolte.