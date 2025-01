LBA, Giovanni Veronesi è il miglior difensore del mese di dicembre

Accanto alle sue indiscusse qualità al tiro, il giocatore della Dinamo Sassari ha messo in mostra anche importanti numeri difensivi. Il premio di miglior difensore di dicembre lo ha conquistato Giovanni Veronesi, il cui impegno e la cui costanza hanno trascinato il Banco di Sardegna Sassari verso posizioni più rosee in classifica: quattro vittorie e una sola sconfitta, una serie di scontri diretti portati a casa con il sudore, senza mollare un centimetro e con la voglia di tornare ad essere grandi come una volta. Il classe 1998 è il tipo di giocatore che rende ogni possesso difensivo una battaglia. I suoi 1.6 recuperi a partita dimostrano la sua abilità nell’anticipare le mosse degli avversari e nel leggere i loro schemi di gioco, un dato significativo soprattutto per un ala.