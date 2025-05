LBA migliora la propria accessibilità digitale

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy ha dichiarato: "Come Official Advisor di LBA siamo sempre più convinti che l'impatto del basket italiano passi non solo attraverso competizioni sempre più spettacolari, ma anche e soprattutto attraverso l'attenzione alle esigenze di tutti gli appassionati e tifosi. Siamo molto soddisfatti di aver trovato un partner tecnologico valido e competente, che ci ha aiutati a rendere sempre più accessibile il mondo digitale di LBA".