LBA, boom di pubblico per i playoff: oltre 170mila spettatori 

CHE NUMERI

Le Lega Basket ha diffuso i dati relativi alle presenze nei palazzetti: il picco in gara 4 della finale tra Olimpia Milano e Virtus Bologna

© Ufficio Stampa Gli LBA Playoff UnipolSai 2024 appena conclusi hanno confermato gli ottimi dati di affluenza registrati in regular season totalizzando 170.278 spettatori in 28 gare, con una media di 6.081 spettatori e una percentuale di riempimento dell’83%.

In particolare, nelle 4 partite delle LBA Finals tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si è registrata la maggior affluenza, con 43.809 spettatori totali e una media di 10.952. Il match con più pubblico è stato gara 4 delle LBA Finals all’Unipol Forum che ha totalizzato 12.779 spettatori. Importanti anche i numeri dei quarti di finale (79.162 per una media di 4.656 in 17 partite) e delle semifinali (47.307 per una media di 6.758).