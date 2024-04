LBA Awards 2024: voteranno tutti i giocatori del campionato

BASKET

Tornano gli LBA Awards, i premi dedicati ai protagonisti della regular season. Un’edizione ricca di novità, una su tutte: per la prima volta voteranno tutti i giocatori del campionato e non soltanto i capitani

© Ufficio Stampa La lista di candidati per il premio di MVP salirà a 10 contendenti, con l’obiettivo di formare una speciale Top 10 dei giocatori più performanti della stagione.

Le votazioni saranno divise in due periodi: nella prima fase saranno chiamati al voto un panel specializzato composto da media e community; i giocatori dei 16 club della Serie A; i rispettivi capo allenatori e un dirigente per ogni squadra. I voti di questa prima fase porteranno ai nominativi dei candidati in lizza.

In questa prima fase verranno inoltre espresse le preferenze per due premi inseriti a partire da questa edizione: il premio LBA Referee Of The Year, che verrà assegnato al miglior arbitro della regular season 2023 – 24 e il premio LBA Executive Of The Year che verrà conferito al miglior dirigente.



Nella seconda fase dal 7 al 12 maggio entreranno in gioco i tifosi che, dopo i voti espressi dagli addetti ai lavori, potranno votare i candidati al premio: queste votazioni faranno media con quelle della prima fase.

Tifosi e appassionati potranno votare previa registrazione sul sito e app LBA https://bit.ly/mylba-registrati

Il 14 maggio verranno poi svelati i piazzamenti dalla 10a alla 4a posizione per il premio di MVP e i nomi dei giocatori che comporranno il podio, indicati in ordine casuale, prima del grande annuncio in programma il 15 maggio, data in cui verranno svelati anche i vincitori di tutti gli altri premi.



Come già annunciato nelle scorse settimane, tra le novità di questa edizione la scelta di LBA di intitolare tre premi alle leggende del nostro basket come segno di riconoscimento del grande contributo che hanno assicurato allo sviluppo della pallacanestro italiana.

Si tratta dei premi di “MVP” della Regular Season” dedicato a Dino Meneghin , “Coach of the Year” dedicato a Sandro Gamba insieme alla novità del premio per il “Top Scorer della Regular Season” dedicato ad Antonello Riva, miglior realizzatore di tutti i tempi nella storia del campionato italiano.

Queste le categorie a cui tifosi e appassionati potranno votare:

DINO MENEGHIN TROPHY – UnipolSai

MVP della regular season 2023 – 24



BEST ITA OF THE YEAR – Fastweb

Miglior giocatore italiano della regular season 2023 – 24



BEST UNDER 22 OF THE YEAR – IBSA

Miglior giocatore della regular season 2023 – 24 nato dal 1° gennaio 2002 in poi



BEST DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – Pall-EX

Miglior difensore della regular season 2023 – 24



SIXTH MAN OF THE YEAR – realme

Miglior giocatore con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina nella regular season 2023 – 24



MOST IMPROVED PLAYER OF THE YEAR - Pokerstarsnews

Giocatore che è migliorato maggiormente rispetto alla stagione 2022 - 23

N.B. il candidato deve essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in LBA



SANDRO GAMBA TROPHY

Miglior coach della regular season 2023 – 24



PLAY OF THE YEAR – Doctor Glass

La giocata più spettacolare della regular season (votata solo dai tifosi)